«Единая Россия» предъявила претензии четырем министерствам

Фракция «Единой России» в Госдуме предьявила претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда и Минпросвещения, сообщил руководитель фракции, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.

Эти замечания прозвучали на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он еще был кандидатом на пост премьера. В частности речь шла о Министерстве здравоохранения. В правящей партии отметили, что «так называемая оптимизация здравоохранения» привела к уменьшению доступности медпомощи, особенно в сельской местности и отдаленных районах.

«Есть и жалобы на нехватку специалистов узкого профиля, и работу по лекарственному обеспечению, развитию фармацевтического рынка, широкую огласку получил ряд ситуаций, когда решения ведомства приводили к невозможности приобретения необходимых лекарственных препаратов соответствующего качества», — приводит РИА Новости слова Неверова.

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Он добавил, что остаются проблемы с оплатой труда медработников. Критика прозвучала также в адрес Министерства культуры. Неверов отметил, что недостаточно делается для развития домов культуры в малых городах и сельской местности, эффективность финансирования кинематографа вызывает вопросы.

«Не всегда понятна политика Минкульта по выдаче прокатных удостоверений. Периодически решения, принимаемые ведомством, вызывают в обществе неоднозначную, а зачастую явно негативную реакцию», — сказал политик.

Руководитель фракции ЕР также заявил о проблемах в работе Министерства труда и социальной защиты. По мнению единороссов, нужно обратить внимание на повышение реальных доходов граждан. Он отметил также пробелы в работе по реализации президентских указов.

Также депутаты на встрече с Мишустиным рассказали о большом количестве обращений по поводу работы Министерства просвещения. «Заработная плата учителей остается на недостаточно высоком уровне, все еще избыточна бюрократическая нагрузка на преподавателей, большое количество претензий и к программам обучения, и к учебникам, и к принципам организации систем дошкольного и, особенно, школьного образования в целом», — пояснил Неверов.