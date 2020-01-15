Красноярец придумал дом-погреб с солнечным отоплением

Программист из Красноярска Герман Беляков собирает деньги на строительство подземного дома на солнечном отоплении, который работает по принципу погреба с теплицей.

Системный администратор построил жилой дом в 60 квадратов, но много денег уходило на его обогрев. Он смог снизить расход угля до 3 тонн в год. Это дешевле, чем плата за отопление в многоквартирном доме.

Затем Беляков решил сделать жильё, отапливаемое солнечной энергией, но после расчётов понял, что зимой солнца мало, а летом отопление не нужно. Тогда он решил, что лучше всего сохранять тепло будет заглублённый дом по типу погреба с открытым южным фасадом и вегетарием (теплицей).

Фото: © Герман Беляков

«Простейшие расчеты позволили откинуть множество вариантов и остановиться на системе, в которой тепловая энергия, получаемая в простейших солнечных коллекторах, будет закачиваться в подземные скважины глубиной не ниже уровня грунтовых вод, и оттуда доставляться в дом по мере необходимости», — описал Беляков суть проекта на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

По его словам, солнечные коллекторы, наполненные теплоносителем, будут при необходимости автоматикой передавать тепло на обогрев пола. Когда температура в помещении достигнет комфортной температуры, тепловой процессор направит тепло в малый теплоаккумулятор — большую утеплённую ёмкость с водой, выполняющую также функцию бойлера.

По словам Белякова, обогревать дом поможет также теплица. Горячий воздух из неё отапливает жилую зону или греет грунт, на котором растут овощи.

Учитель планирует собрать до 1 апреля 450 тысяч рублей на строительство дома на солнечном отоплении с жилой площадью 25 квадратных метров.