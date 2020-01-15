Кузбасские осужденные возвели из снега храм Христа Спасителя

Заключенные колонии строгого режима в Белово создали из снега копию храма Христа Спасителя, его высота более пяти метров, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Ширина храма — четыре метра 40 сантиметров, длина — четыре метра 70 сантиметров, высота — пять метров 30 сантиметров. Скульптуру построили семь осужденных. Их вдохновила судьба храма Христа Спасителя, который был снесен, а через десятилетия восстановлен.

Снежный храм располагается возле колокольни. Около него соорудят купель для всех желающих окунуться на Крещение.

Конкурсы снежных и ледовых скульптур в колониях традиционны. Посмотреть, что ваяли в других исправительных учреждениях, можно ЗДЕСЬ >>.