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Кузбасские осужденные возвели из снега храм Христа Спасителя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУФСИН России по Кемеровской области

Заключенные колонии строгого режима в Белово создали из снега копию храма Христа Спасителя, его высота более пяти метров, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Ширина храма — четыре метра 40 сантиметров, длина — четыре метра 70 сантиметров, высота — пять метров 30 сантиметров. Скульптуру построили семь осужденных. Их вдохновила судьба храма Христа Спасителя, который был снесен, а через десятилетия восстановлен.

Снежный храм располагается возле колокольни. Около него соорудят купель для всех желающих окунуться на Крещение.

Конкурсы снежных и ледовых скульптур в колониях традиционны. Посмотреть, что ваяли в других исправительных учреждениях, можно ЗДЕСЬ >>.

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