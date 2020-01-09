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Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Осужденные в колониях Сибири в новогодние праздники участвуют в конкурсах снежных и ледовых скульптур, создавая из доступного материала символы наступающего года и других сказочных персонажей.


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