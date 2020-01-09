Крысы и танки появились в колониях Сибири. ФОТО

Осужденные в колониях Сибири в новогодние праздники участвуют в конкурсах снежных и ледовых скульптур, создавая из доступного материала символы наступающего года и других сказочных персонажей.
Осужденные в колониях Сибири в новогодние праздники участвуют в конкурсах снежных и ледовых скульптур, создавая из доступного материала символы наступающего года и других сказочных персонажей.
stillixonХолопы и есть,потому как если бы не холопы, то набили бы ему морду за такие слова,а так на правду не...
Иркут 69А чего ему бояться? Раз толпа хватает бумажки, то они и есть те, за кого их считает Жырик. А холопов...
UynachalnicaЦитата«Как говорится в русской пословице: "Умный попутчик означает, что половина пути уже пройдена"»,...
nicollaichПусть Киев вспомнит "случайно" сбитый украинской ракетой российский ТУ-154 над Чёрным морем в 2001-м...