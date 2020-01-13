Японский миллиардер выберет подругу для полета вокруг Луны

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава в своем Twitter объявил конкурс для поиска спутницы, с которой бизнесмен рассчитывает совершить космическое путешествие вокруг Луны.

Полет планируется провести в рамках телешоу Full Moon Lovers. Его проведением займется компания AbemaTV, которой принадлежит одноименный стриминговый сервис, где будет проходить трансляция.

Девушка для миллиардера должна быть старше 20 лет, интересоваться космическими путешествиями, быть яркой и позитивной. Кроме этого, она должна согласиться пройти всю необходимую подготовку.

Полет запланирован на 2023 год. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17 января, после этого миллиардер проведет встречи с потенциальными спутницами. Через некоторое время он объявит о своем выборе в эфире телешоу.

Маэдзава рассчитывает полететь вокруг Луны на корабле Big Falcon Rocket, который разрабатывается американской компанией SpaceX Илона Маска. Аппарат планируется использовать для космического туризма.