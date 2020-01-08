Пьяный новосибирец сбил дорожного рабочего

Пьяный водитель Chevrolet Cruze в Новосибирске сбил в среду дорожного рабочего, затем пытался скрыться, сообщил Sibnet.ru представитель УГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Авария произошла в среду в 05.20 по новосибирскому времени (01.20 мск).

«43-летний водитель, у которого установлено состояние алкогольного опьянения, на улице Богдана Хмельницкого, 17 совершил наезд на 63-летнего мужчину. Пострадавший с множественными переломами ребер доставлен в больницу», — рассказал собеседник. Затем водитель пытался скрыться и столкнулся с автомобилем Mazda. Его задержали очевидцы и передали правоохранительным органам.