Путин неожиданно прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск, проехал по улицам и города и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска», — сообщил ТАСС Песков.

В командном пункте главу российского государства встретил президент Сирии Асад. Лидеры двух стран заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Позднее состоялись двусторонние переговоры сирийской и российской делегаций. По словам Пескова, «в ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны».

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Глава российского государства также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни, добавил пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что президент Сирии в свою очередь поблагодарил Путина за визит и выразил признательность за помощь России и российским военным в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии. Пресс-секретарь президента добавил, что Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с Рождеством.

До этого Путин посещал Сирию в декабре 2017 года. Он приехал на авиабазу Хмеймим, где главу российского государства встретил Асад, а также министр обороны Сергей Шойгу. Путин и Асад провели встречу с российскими офицерами и заслушали доклад командующего группировкой войск и сил Российской Федерации в Сирии о ходе операции по освобождению арабской республики от террористов.