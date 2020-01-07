Эксперты объяснили, почему чай стоит заваривать только кипятком

Эксперты немецкого Федерального института оценки рисков предупредили, что может содержать бактерии или даже плесень, с которыми справится только кипящая вода.

Теплая вода не подойдет для того, чтобы убить опасных микробов, которые могут находиться в чае. В нем могут находиться бактерии, дрожжи или плесень, а в худшем случае — сальмонеллы.

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Чтобы обезопасить себя, по словам экспертов, чай нужно заваривать исключительно кипящей водой, приводит ТАСС мнение немецких экспертов.

Также рекомендуется не настаивать чай в течение нескольких часов. Оптимальное время, после которого стоит начать употреблять напиток, — пять минут.