США накажут Ирак за требование вывести американские войска

Соединенные Штаты введут санкции против Ирака за то, что иракский парламент принял резолюцию о выводе иностранных войск из страны, пишут американские СМИ.

В частности, рассматривается возможность запретить бизнесу США работать с иракскими деловыми кругами. Президент США Дональд Трамп днем ранее пригрозил Багдаду экономическими рестрикциями, если тот проявит враждебность по отношению к американской стороне, сообщает ТАСС со ссылкой The Washington Post.

«Такие шаги станут очень необычным действием против союзника, которого США поддерживали почти 20 лет и потратили на него сотни миллиардов долларов», — отмечает издание.

По словам одного из источников, Вашингтон намерен немного подождать, чтобы посмотреть, пойдут ли в Багдаде дальше заявлений. «Ряд экспертов считают, что будет трудно, если не невозможно, ввести санкции без ущерба американским интересам», — пишет газета.

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Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака в воскресенье, 5 января на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой «обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции».

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов на территории Ирака. В пятницу, 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части Ирана) Касем Сулеймани.

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.