Меркель после звонка Путина экстренно прилетит в Москву

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

«11 января по приглашению Владимира Путина Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом», — говорится в сообщении. В ходе переговоров планируется обсудить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.



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В сообщении уточняется, что Меркель и Путин обсудят актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после того, как 3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит командующий иранскими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал отомстить тем, кто убил Сулеймани.