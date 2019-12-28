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Путина включили в список знаковых фигур десятилетия

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в список 50 человек, «определивших облик десятилетия», в который вошли 19 видных политических фигур, 22 бизнесмена и девять человек, представляющих культуру, науку, шоу-бизнес и спорт.

Среди политиков, выбранных FT, значатся президенты Турции и Франции Тайип Эрдоган и Эмманюэль Макрон, бывший хозяин Белого дома Барак Обама и нынешний лидер США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Индии Нарендра Моди, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и председатель КНР Си Цзиньпин, приводит ТАСС публикацию FT.

Компанию им составляют бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, пакистанская активистка и лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай, лидер массовых протестов в Гонконге Джошуа Вонг и торговец фруктами Мохаммед Буазизи, самоубийство которого в 2011 году, как считается, стало отправной точкой «жасминовой революции» в Тунисе и «арабской весны».

Кроме того, в список попал экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, в 2016 году уехавший в США и ставший информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Среди отмеченных FT представителей бизнеса оказались глава Apple Тим Кук и основатель Amazon Джефф Безос, бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, сооснователь и руководитель компании Netflix Рид Хастингс и один из основателей Uber Трэвис Каланик, глава Tesla Илон Маск и основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма.

В список также вошли теннисистка Серена Уильямс, американка Дженнифер Дудна, разработавшая технологию редактирования генома CRISPR-cas9, а также актриса Роуз Макгоун, обвинившая в изнасиловании американского продюсера Харви Вайнштейна и положившая начало движению против насилия #MeToo.



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Топ комментариев

pilot995

Освобождение от народонаселения территории- главная задача нынешней власти, и она успешно выполняется.

Иркут 69

Смело. Думаю не ошибусь, если предположу что новогодние поздравления (положительные эмоции) совсем не...

WSG0600-164-164

Заодно и пенсионеров проредят, полным отсутствием медобслуживания, не зря сокращения.

serh152

Наконец у кого то дошло, а другие все как в гипнозе

sergei2805

не хочу эту рожу больше видеть. праздник себе портить