Новосибирец выиграл в лотерею 1,6 млн рублей

Новосибирец в новогодние каникулы выиграл в лотерею «Гослото «5 из 36» 1,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании «Столото».

Тиражи «Гослото «5 из 36» проходят пять раз в день. По правилам, чтобы стать обладателем приза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадать во втором.

Новоиспеченный миллионер угадал числа 33, 26, 2, 13, 12 в первом поле билета и не угадал четыре числа — во втором. По какому принципу счастливчик выбирал эти числа, станет известно, как только он обратится в лотерейный центр.

1 января во время новогоднего тиража «Русского лото» четыре участника из Новосибирской области стали миллионерами. А главный приз — миллиард рублей — достался жителю Подмосковья.