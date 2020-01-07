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Новосибирец выиграл в лотерею 1,6 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирец в новогодние каникулы выиграл в лотерею «Гослото «5 из 36» 1,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба компании «Столото».

Тиражи «Гослото «5 из 36» проходят пять раз в день. По правилам, чтобы стать обладателем приза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадать во втором.

Новоиспеченный миллионер угадал числа 33, 26, 2, 13, 12 в первом поле билета и не угадал четыре числа — во втором. По какому принципу счастливчик выбирал эти числа, станет известно, как только он обратится в лотерейный центр.

1 января во время новогоднего тиража «Русского лото» четыре участника из Новосибирской области стали миллионерами. А главный приз — миллиард рублей — достался жителю Подмосковья.

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Топ комментариев

TehN1k

Победитель не исчез, его и не было! Всё это Лохотрон!

Иркут 69

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khlind102

Задолбали уже с этой лоховозкой

Voland2

Внезапно победил хозяин лотереи...

Uynachalnica

Что-то дяпутаты про многоженство умалчивают...