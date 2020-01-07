Ученые рассказали о тайнах царских курганов Горного Алтая

Ученые продолжают доисследования пятого Пазырыкского кургана в Республике Алтай, где в середине прошлого века археологи обнаружили одного из самых значимых захоронений Пазырыкских родовых вождей скифской эпохи IV–III веков до нашей эры.

В захоронении присутствовали внешний и внутренний срубы – во внутреннем поместили большую саркофаг-колоду с покойными мужчиной и женщиной – главами рода. Над ними соорудили прочный каркас, своеобразную защиту от осквернителей могил.

За северной стенкой внешнего сруба уложили сопроводительный инвентарь: разобранную колесницу, войлочный и ворсовый ковры, жерди с куполом переносного жилища, украшения, посуду, девять лошадей в полном конском снаряжении, пять из них были верховые, четыре – упряжные, и многое другое. Все уцелевшие предметы вместе с внутренним срубом хранятся в пяти экспозиционных залах Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Внешний сруб остался в кургане, его извлекли и вывезли в музей Горно-Алтайска лишь в прошлом году. Ученые утверждают, что это сооружение – самая большая археологически целая из известных ныне деревянных конструкций в пазырыкской культуре скифского времени.

При этом тайны пятого кургана до сих не разгадана полностью. Внутри двойного сруба лежала колода с двумя татуированными мумиями мужчины и женщины, возраст обоих около 6о лет.

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«Несомненно, женщина была женой вождя, так как наложниц не хоронили в одной колоде с вождем. У нее был высокий сан. Эта женщина могла быть иноземкой, по предположению С.И. Руденко – китайская принцесса, так как в захоронении один из конских чепраков был обтянут китайской шелковой тканью, что могло указывать на брачный союз с Китаем», – говорится в сообщении музея.

Еще одна загадка – у погребенной была деревянная шапочка с косой. В этом кургане имелись и другие иноземные находки – переднеазиатский ворсовый ковер. Вопрос о происхождении этой знатной дамы до сих пор остается открытым.

В связи со сборкой сруба древней усыпальницы сегодня особо актуален вопрос строительства регионального фондохранилища для археологических экспонатов. Этот вопрос музейщики пытаются решить через Минкультуры России.

«Сруб и другие предметы культуры займут достойное место в музее, ведь и в этот раз на месте курганов нашли предметы, которые были оставлены еще первыми «гробокопателями» – древнюю лопату, фрагменты войлочного ковра, детали колесницы. Все это после реставрации будет передано в музей, это будет целый комплекс», – рассказывает директор музея Римма Еркинова.

Ученые отмечают, что для правильного хранения древнейшего памятника необходимо фондохранилище с соблюдением климат-контроля. При этом открытое фондохранилище для сруба будет использоваться и как экспозиционный зал, музею необходимы и реставрационные мастерские.