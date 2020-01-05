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Выходные января: когда выходим на работу

Источник:
Sibnet.ru
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В январе 2020 года россиянам отведено на новогодний отдых только 8 дней. Уже с 9 января, четверга начинаются рабочие будни.

В прошлые годы новогодние каникулы длились дольше. В 2020 году — с 1 по 8 января включительно. Связано это с тем, что в наступившем году будут длинные выходные в феврале, марте и июне (по три дня). 

Всего, согласно производственному календарю, утвержденному Минтруда, в 2020 году будет будет 118 выходных и праздничных дней и 248 — рабочих. 

Сотрудники всех организаций, где нет особых сменных графиков, должны выйти на работу 9 января. При этом зарплата за январь положена в обычном объеме.


Полный календарь праздников и выходных 2020 года >>
Жизнь #Аналитика #Новый год
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DYNAMO7294

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great_america

В Германии специалист получает около 4000 евро в месяц. Примерно 280 тыр в месяц. В России 28 тыр. Разница...

ERMOL33

Народ вы видите какую вам дичь несут! Сначала делают всё что бы народ обнищал,(увеличивают ндс, повышают...

ifhbrjd

Сейчас счетоводы из росстата поправят цифири и снова будут рапортовать об успехах.