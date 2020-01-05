Выходные января: когда выходим на работу

В январе 2020 года россиянам отведено на новогодний отдых только 8 дней. Уже с 9 января, четверга начинаются рабочие будни.

В прошлые годы новогодние каникулы длились дольше. В 2020 году — с 1 по 8 января включительно. Связано это с тем, что в наступившем году будут длинные выходные в феврале, марте и июне (по три дня).

Всего, согласно производственному календарю, утвержденному Минтруда, в 2020 году будет будет 118 выходных и праздничных дней и 248 — рабочих.

Сотрудники всех организаций, где нет особых сменных графиков, должны выйти на работу 9 января. При этом зарплата за январь положена в обычном объеме.