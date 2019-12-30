Теплая новогодняя ночь установится в Западной Сибири

Новогодняя ночь в Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областях, Алтайском крае и Республики Алтай будет теплой. Температура не опустится ниже -15 градусов, а в Барнауле будет много снега, сообщила начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

«Тот арктический циклон, который вызвал понижение температуру в выходные дни, быстро сместился на районы Красноярского края, а погоду юга Сибири сейчас определяет циклон. Он выходит из районов северного Казахстана с большим влагозапасом и теплом», — сообщила Лапчик.

Этот снежный циклон в новогоднюю ночь принесет снег, достаточно интенсивный в Алтайском крае. В Новосибирске, Томске и Кемерово будет небольшой снег. В Горном Алтае осадков не будет. Температура воздуха в большинстве регионов Западной Сибири не опустится ниже -13… -15 градусов.

Меньше повезло жителям регионов Восточной Сибири — Иркутской области, Забайкалью и Бурятии. Если в Приангарье ожидается небольшое потепление и температура ночью достигнет -27, то в некоторых районах Забайкалья и Бурятии столбик термометра опустится до -41 градуса.