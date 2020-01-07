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Новую дорогу к томскому аэропорту Богашево сдадут 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Томской области

Строительство подъезда к терминалу аэропорта Богашево будет завершено в 2020 году, на эти цели выделено 330 миллионов рублей, сообщает правительство Томской области.

На завершение в 2020 году строительства подъезда к терминалу аэропорта Богашево в Томской области правительство России выделило региону 330 миллионов рублей в рамках национального проекта. Первый федеральный транш в размере почти 52,7 миллиона рублей регион получил в ноябре.

Второй этап включает переустройство кабельных линий и теплотрассы, строительство автомобильной дороги с кольцевой развязкой, примыканий и съездов, парковки, ливневой канализации, наружного освещения, устройство видеонаблюдения, обустройство дороги с устройством тротуаров, автобусных остановок, пешеходного и дорожного ограждения, дорожно-знаковой информации, нанесением разметки и благоустройством территории с озеленением.

«Бесплатная парковочная зона повысит комфорт и безопасность жителей и гостей области, разгрузит подъездной путь к терминалу и снизит число нарушителей, которые занимают для парковки проезжую часть, создавая помехи другим участникам движения», — сказал замгубернатора Игорь Шатурный.

В рамках первого этапа строительства подъезда к терминалу аэропорта Богашево в 2019 году построена бесплатная парковочная площадка на 132 машиноместа справа от участка автомобильной дороги Томск-Аэропорт.

Томск #Транспорт и дороги
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