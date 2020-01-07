Переосмысленное бунгало: новые тренды в интерьере

Тренды наступившего 2020 года в интерьере жилых помещений отражают общие настроения в обществе. Мы пережили китч, хвастовство и вернулись ко вкусу и практичности, а затем стали тяготеть к натуральности. Будут актуальны минимализм, простота, удобство, экологичность… и неожиданное смешение стилей. Дизайнеры рассказали, что безнадежно устарело, а на что стоит обратить внимание и как правильно расставлять акценты.

Строгая Азия

Первая тенденция 2020 года – смешение стилей, когда в один стиль добавляют элементы из совершенно другого. Так, например, в современном интерьере сейчас очень популярна лепнина.

Бетонные элементы, которые относятся к индустриальному стилю лофт, можно использовать в аккуратном минималистическом интерьере, рассказала директор школы-студии дизайнов «Мастерская интерьеров» Марина Яковлева.

«В стиль лофт можно отлично вписать классическую хрустальную люстру. Как таковой стиль в чистом виде потихоньку уходит», — отметила она.

Еще один основной тренд — азиатский минимализм. Он в целом сейчас один из самых актуальных стилей, но минимализм повышенной четкости и строгости линий с использованием японских элементов, сейчас особенно актуален, добавила директор школы-студии.

«Так, например, японский принт в минималистичном интерьере может быть отличным акцентом. Актуально сейчас использовать светильники на японский мотив и элементы исконной японской культуры», — отметила Яковлева.

Минимализм и практичность

Минимализм диктует определенные требования. «Херувимы» на стенах, карнизы с завитушками и «кучерявые диваны» — это то, от чего однозначно стоит отказаться, говорит дизайнер Анастасия Лебедева.

«От классики мы отходим. В приоритете — минимализм. Например, вместо обоев просто окрашенные стены. А расставить акценты всегда можно с помощью камня и керамогранита», — объяснила дизайнер.

Тренд на окрашенные стены появился два-три года назад и сразу завоевал любовь и признание потребителя, соглашается дизайнер Кирилл Храбрых.

«Хотя каждый год производители все же выпускают новые коллекции обоев, основываясь на запросах покупателей. Тем не менее, обои стали уходить, а стены все чаще окрашиваться. Популярностью пользуется и декоративная штукатурка», — добавил Храбрых.

Тенденции возникли не на пустом месте, объясняет дизайнер. Современный средний класс умеет не только считать деньги, но также заинтересован в экономии времени. Обилие дорогих мелочей, требующих постоянного ухода, стало ненужным. Ничего лишнего — девиз 2020 года.

«Люди постепенно переходят к практичным интерьерам, которые будут, прежде всего, удобны. К тому же никто не готов разбрасываться деньгами», — считает эксперт.

Яркое — в деталях

Минимализм и умеренность отразятся также в цветах интерьера. Никаких ярких стен — нейтральная цветовая гамма в приоритете, а акценты всегда можно расставить с помощью ярких мелочей.

«Под каждого заказчика подбирается свой колорит, оттенок, который дополняется декором. Тут все зависит от общей концепции и от желаний владельца квартиры. Нейтральные цвета всегда можно дополнить этническим или историческим стилем. Очень интересно, когда в современном стиле используют антикварные реплики», — предложил Храбрых.

Актуальными цветами в 2020 году остаются оттенки терракотового и кирпичного – очень часто эти цвета используют в интерьерах класса люкс, подчеркнула Яковлева.

«Также остаются актуальными оттенки зеленого. Для интерьеров, которые делаются без помощи дизайнера, рекомендую использовать разбелённые зеленые цвета, они гармоничны и тема экологии, которая сейчас на пике, хорошо этим цветом поддерживается», — посоветовала директор школы-студии.

Что касается ярких оттенков в интерьере, то основными тенденциями станут синий, коралловый и лососевый оттенки. Они и уже в 2019 году пользовались большим спросом.

Но яркого в интерьере должно быть очень мало. «Это не должна быть (целая) яркая стена. Все должно проявляться в мелочах: например подушки на диване, декор, небольшие мелочи», — добавила Лебедева.

Интересным решение станет соединение хрома и золота в одном мини-интерьере. Но в целом это также должно лишь подчеркивать основную концепцию минимализма, заключила Лебедева.

Что вернется из прошлого?

В 2020 году будут актуальны вещи, напоминающие о 70-х,80-х годах прошлого века. Например, если это будет журнальный столик, то не стеклянный с хромированными деталями, а простой деревянный — с некоторыми поправками на современный дизайн.

Мягкая мебель также становится функциональным и практичным дополнением к интерьеру. Максимально простая и удобная в использовании. «Мебель также требует минимализма. Если это диван, то желательно повыше основание. Кресла – с длинными деревянными ножками. Это своеобразный остыл в 1960-е годы», — сказала Лебедева.

Игра света

Мода циклична и возврат стилей или элементов стиля из прошлого — вполне ожидаем, добавила Яковлева. «Например, тераццо — вы наверняка помните бетонные полы с мраморной крошкой в городских поликлиниках, так вот они обрели второе дыхание и в целом к нам возвращаются тренды 60-х годов, в которых прослеживаются черты модернизма, поп-арта и абстрактного экспрессионизма», — сказала она.

Огромную роль в интерьере жилого помещения будет играть правильные световые акценты. Освещение можно использовать как для того, чтобы подчеркнуть детали, так и для правильного зонирования.

«Следующий тренд, который хотелось бы выделить, это освещение. Оно становится не дополнительным элементом дизайна, а ключевым и порой даже единственным. Интересный световой дизайн может сделать интерьер крутым без дополнительных усилий, а классная люстра может быть главным объектом интерьера», — подчеркнула Яковлева.

Еще один тренд 2020 года — экологичность. «Сейчас в тренде фито-стены, эко-панели с системой полива. Либо это искусственное озеленение, либо стабилизированные растения. Человек, живущий в городе, в бетонных, кирпичных стенах стремиться к природе. Но обычные цветы в горшках многим надоели. Не желая отказываться от растений, люди ищут ее в других проявлениях», — сказала Лебедева.

Влияние экостиля

Интеграция большого количества растений в интерьер и непосредственно в объекты дизайна, как живых растений, так и различных принтов с растительностью — это еще одна тенденция, которую нельзя обойти стороной.

«Здесь можно отметить огромное разнообразие элементов, так например, фотообои или роспись растениями на акцентной стене. Интеграция растений в объекты дизайна, например светильники. Использование растительности непосредственно в самом интерьере, как в виде отдельно стоящего объекта дизайна, так и в виде фитостены или стабилизированного мха в роли декоративного элемента», — объяснила директор школы-студии дизайна.

Влияние экостиля заметно во всем. Набирает популярность, и активно используются натуральные материалы. Например, раковина вырезанная в камне, столешница из массива с неровными торцами и, конечно же, использование большого количества натурального дерева.

«Оглядываясь на два предыдущих пункта, использование растений и натуральных материалов, можно подчеркнуть, что продолжает набирать обороты тема африканских джунглей и интерьер спокойно может напоминать современное переосмысленное бунгало», — резюмировала Яковлева.

Но какие бы тренды не становились популярными, говорят дизайнеры, всегда стоит помнить о том, что мода уходит, а созданный интерьер останется с вами надолго. Не надо бояться экспериментировать и пускать в свой дом что-то абсолютно новое, не забывая при этом об элементарном удобстве и практичности.