Кемеровский мясокомбинат закроется

Кемеровский мясокомбинат, входящий в Сибирскую аграрную группу, прекратит деятельность в начале 2020 года, сообщила пресс-служба холдинга. По словам председателя совета директоров, компания хотела по-другому решить вопрос, но не увидела заинтересованности у кузбасских властей.

«В течение полугода я пытался встретиться с губернатором Кемеровской области, чтобы найти другие варианты решения этого вопроса», — заявил председатель совета директоров САГ Андрей Тютешев.

Он также собирался обсудить увеличение объемов производства на свинокомплексах «Чистогорский» и «Славино», а также проект «Ясногорской» птицефабрики и создания на ее площадях племенного репродуктора.

«Но, так как чувствуется незаинтересованность власти в данном секторе экономики, было принято решение о том, что планируемые инвестиции не будут сделаны на территории Кемеровской области», — отметил Тютюшев.

Кемеровский мясокомбинат занимался мясопереработкой, но после приобретения СПК «Чистогорский» и ООО «Славино» было решено создать мясоперерабатывающее подразделение на их территории. Холдингу экономически не эффективно содержать две мясоперерабатывающие площадки в одной области.

Кемеровский мясокомбинат был построен в 1931 году, в 2008 году было запущено обновленное производство. Сибирская аграрная группа владеет мясокомбинатами, свинокомплексами, птицефабрикой и комбикормовым заводом в Кемеровской, Томской, Новосибирской и Свердловской областях.