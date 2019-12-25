Бывший летчик в Улан-Удэ замаскировал убийство жены под самоубийство

Бывший летчик-испытатель в Улан-Удэ убил свою жену и инсценировал самоубийство. Однако улики указали следователям на другую картину произошедшего, сообщила СУ СКР по Бурятии.

Во вторник ночью в одной из квартир в Улан-Удэ сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 36-летней женщины. Расположение тела было странным — голова и руки погибшей находились в ванне, наполненной водой.

Находившийся в квартире 63-летний муж покойной, который и вызвал полицию, заявил, что супруга покончила жизнь самоубийством. Но поза, в которой находилась женщина, а также другие следы и улики, обнаруженные в квартире, вызвали у следователя недоверие к показаниям супруга погибшей.

А вскоре и результаты судебно-медицинского исследования подтвердили версию о криминальном характере смерти. Мужа вызвали на допрос. Следователь сообщил мужчине о найденных уликах, опровергающих версию о самоубийстве. После этого мужчина признался в убийстве и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

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Он рассказал, что раньше работал летчиком-испытателем, а после выхода на пенсию жил с молодой женой. Праздная жизнь сопровождалась частыми застольями с обилием алкоголя. В понедельник вечером супружеская пара весело проводила время в гостях у родственницы. Домой муж и жена вернулись около полуночи.

Но молодая супруга заявила, что желает продолжить веселье, схватила бутылку водки и хотела уйти из дома. Взбешенный муж повалил ее на пол и задушил. Когда женщина затихла, бывший летчик, испугавшись. Потащил ее в ванную, чтобы привести в чувство. Но жена была мертва.

Тогда он решил заявить о самоубийстве супруги, желая избежать уголовной ответственности. СК по Бурятии возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.