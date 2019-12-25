НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

У кого выше: рейтинг елок городов Сибири

Источник:
Sibnet.ru
200 0

На главных городских елках в регионах Сибири по традиции не экономят, даже если эти траты вызывают критику. В итоге многие сибирские елки обгоняют главную новогоднюю красавицу страны. У кого елка выше — в инфографике Sibnet.ru.

В столице в этом году установлено 90-летнее дерево высотой 25 метров. Но этой елке тяжело тягаться с искусственными великанами, украсившими города Сибири. 

Больше всех в этом году прославилась главная елка Кемерова. Власти купили новое искусственное дерево за 18 миллионов рублей. Многие жители посчитали ее слишком дорогой. Телеведущий Иван Ургант пошутил что «спил ёлки в Кемерове делается по уникальной технологии: сначала делается небольшой спил, потом несколько распилов, потом еще один спил, потом большой распил».

Но по словам мэра Ильи Середюка, это ель средней ценовой категории, на сайте производителя есть варианты и за 29, 35 миллионов рублей. Предыдущая елка прослужила 11 лет и явно требовала замены. Новая ель — высокотехнологичная, имеет стальной каркас, около 1,9 тысячи веток, 239 тысяч светодиодов и соответствует современным требованиям к конструкциям. Ее высота 25 метров, что больше на пять метров предыдущей.

В Кызыле и Горно-Алтайске приобрели новые елки по гораздо более скромной цене — не более 2 миллионов рублей. Они небольшие — 19 и 20 метров соответственно.

Но, по стоимости и высоте, как всегда, всех обошел Красноярск — в прошлом году за 51 миллион рублей город купил 55-метровую ель. Красноярск и до этого ставил самую высокую новогоднюю красавицу ростом 46 метров, а перед Универсиадой обзавелся еще более высоким деревом.

На монтаж и обслуживание елки на острове Татышев в этом году ушло еще почти 13 миллионов рублей. Это многоэтапная сборка елки, разработка уникального светодинамического сценария (более 20 световых циклов с абстракциями и рисунками) и общее окружающее уличное оформление.

Вторая по высоте елка в Сибири находится в Барнауле, ее рост 32 метра. Купили елку власти в 2017 году за 12 миллионов рублей. Тройку великанов замыкает Улан-Удэ — с 30-метровой елки.

Еще по теме
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Праздники и выходные: как работаем и отдыхаем в 2020 году
До 100 метров в минуту: виды лесных пожаров
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
смотреть все
Зима #Новый год #Инфографика
  • Замок 1
  • замок 2
  • Замок 3
  • Замок 4
  • замок 5
  • Замок 6
  • Россия7
  • Россия 1
  • Россия3
  • Россия4
  • Россия9
  • Россия8
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
•
Российские чиновники лишатся служебных машин
•
Министр оценил возможный уход Apple с российского рынка
•
Лукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль
Подробности
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
Как это работает
•
Облачная охрана: что умеет уличная камера Ростелекома
•
Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов
•
Простоит три недели: как выбрать и ухаживать за ёлкой
•
Как запрограммировать счастье в новом году
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Движение поездов в метро Новосибирска запустили после падения женщины
Сибирь 25.12.2019 11:39
Выход на рынок МС-21 обойдется государству в 13 млрд рублей
Сибирь 25.12.2019 11:28
Женщина упала на рельсы метро в Новосибирске
Сибирь 25.12.2019 11:19
Нейросети из Сибири найдут онлайн-магазины наркотиков
Сибирь 25.12.2019 10:38
Самое популярное
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
5033
США остановили строительство российского газопровода
3773
Steam объявил глобальную распродажу игр
3508
«Газпром» согласился вернуть долг Украине
3431
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
•
Российские чиновники лишатся служебных машин
•
Министр оценил возможный уход Apple с российского рынка
•
Лукашенко потребовал от России компенсаций за Чернобыль
Подробности
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
•
Смерть телевизоров: почему победил интернет?
Сибирь
•
Движение поездов в метро Новосибирска запустили после падения женщины
•
Выход на рынок МС-21 обойдется государству в 13 млрд рублей
•
Женщина упала на рельсы метро в Новосибирске
•
Нейросети из Сибири найдут онлайн-магазины наркотиков
•
Военная прокуратура начала проверки частей после стрельбы в Забайкалье
•
Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
76
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
50
США остановили строительство российского газопровода
45
Россия резко нарастила импорт пальмового масла
37
Топ комментариев

mosquito__2010

Не падет то что не летает. Испытания на то и испытания. Инженерам за жизнь лётчика отдельный респект.

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

ecima

У любой техники бывает не исправность

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...