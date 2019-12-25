У кого выше: рейтинг елок городов Сибири

На главных городских елках в регионах Сибири по традиции не экономят, даже если эти траты вызывают критику. В итоге многие сибирские елки обгоняют главную новогоднюю красавицу страны. У кого елка выше — в инфографике Sibnet.ru.

В столице в этом году установлено 90-летнее дерево высотой 25 метров. Но этой елке тяжело тягаться с искусственными великанами, украсившими города Сибири.

Больше всех в этом году прославилась главная елка Кемерова. Власти купили новое искусственное дерево за 18 миллионов рублей. Многие жители посчитали ее слишком дорогой. Телеведущий Иван Ургант пошутил что «спил ёлки в Кемерове делается по уникальной технологии: сначала делается небольшой спил, потом несколько распилов, потом еще один спил, потом большой распил».

Но по словам мэра Ильи Середюка, это ель средней ценовой категории, на сайте производителя есть варианты и за 29, 35 миллионов рублей. Предыдущая елка прослужила 11 лет и явно требовала замены. Новая ель — высокотехнологичная, имеет стальной каркас, около 1,9 тысячи веток, 239 тысяч светодиодов и соответствует современным требованиям к конструкциям. Ее высота 25 метров, что больше на пять метров предыдущей.

В Кызыле и Горно-Алтайске приобрели новые елки по гораздо более скромной цене — не более 2 миллионов рублей. Они небольшие — 19 и 20 метров соответственно.

Но, по стоимости и высоте, как всегда, всех обошел Красноярск — в прошлом году за 51 миллион рублей город купил 55-метровую ель. Красноярск и до этого ставил самую высокую новогоднюю красавицу ростом 46 метров, а перед Универсиадой обзавелся еще более высоким деревом.

На монтаж и обслуживание елки на острове Татышев в этом году ушло еще почти 13 миллионов рублей. Это многоэтапная сборка елки, разработка уникального светодинамического сценария (более 20 световых циклов с абстракциями и рисунками) и общее окружающее уличное оформление.

Вторая по высоте елка в Сибири находится в Барнауле, ее рост 32 метра. Купили елку власти в 2017 году за 12 миллионов рублей. Тройку великанов замыкает Улан-Удэ — с 30-метровой елки.