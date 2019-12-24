Новейший Су-57 разбился под Комсомольском-на-Амуре

Истребитель пятого поколения Су-57 разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае в ходе испытаний, пострадавших нет, сообщают экстренные службы.

«Истребитель упал при испытаниях в тайге, далеко от Комсомольска-на-Амуре. Летчик успел катапультироваться. Пилота нашли, его вертолетом Ми-8 везут на комсомольский авиазавод», — уточнили ТАСС в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Крушение произошло в 120 километрах от аэродрома «Дзёмги», рассказал РИА Новости источник в экстренных службах. Самолет принадлежит Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу имени Гагарина.