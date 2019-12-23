Беспилотный КамАЗ испытали на шахте в Кузбассе

Первый запуск беспилотного грузовика КамАЗ состоялся на шахте «Листвяжная» в выходные, сообщил замгубернатора Кемеровской области Андрей Панов.

«Я проехал в кабине усовершенствованного 30-тонного КамАЗа, который сам собой управляет. Необычная, надо сказать, получилась поездка. Сидишь себе спокойно в грузовике, а он все делает сам: трогается, останавливается, рулит», — поделился впечатлениями Панов в Instagram.

КамАЗ отрабатывал технологию передвижения по промышленной трассе протяженностью один километр из точки погрузки в точку разгрузки, сообщила пресс-служба холдинга «СДС-Уголь».

По планам к декабрю 2020 года будет создана система беспилотной перевозки угля на 220-тонном самосвале. Это позволит повысить безопасность и эффективность работы угледобывающих предприятий и удешевит себестоимость угля.

Беспилотные КамАЗ будут работать на метане, что существенно снижает экологическую нагрузку от ведения горных работ.