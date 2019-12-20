Редкие кадры рысят сняли в «Красноярских столбах»

Фотоловушки поймали рысь с тремя котятами в нацпарке «Красноярские Столбы», мать учит рысят охотится и скрываться от волков, сообщается на сайте парка.

В национальном парке «Красноярские Столбы» обитают две самки рысей. На днях получены редкие кадры одной из них с тремя котятами. Судя по снимкам, все детеныши бойкие и достаточно упитаны, с хорошим зимним мехом. Преобладает насыщенный камуфляжный окрас, со специфическими пятнами, что хорошо маскирует зверей в хвойном лесу.

«За период исследования с 1949 года это всего третий зафиксированный случай, когда самка рыси принесла трех котят. Их возраст — около 6-7 месяцев, и они почти достигли взрослого состояния», — сказал ведущий научный сотрудник «Красноярских Столбов» Владимир Кожечкин.

В этом возрасте самка кормит рысят исключительно мясным кормом, что дает им возможность активно расти и прибавлять в весе, и это самое счастливое время, когда котята еще «купаются» в материнской заботе. С такой мамой малыши чувствуют себя уверенно в зимнем лесу.

За оставшиеся три зимних месяца рысиха должна научить котят охотиться, чтобы в дальнейшем они смогли себя самостоятельно кормить. В марте у рысей начинается гон, и «осиротевшие» подростки, оставшиеся без попечительства матери не будут испытывать серьезных затруднений в добывании пищи.

Рысь — один из наиболее скрытных и осторожных хищников, её кровные враги — волки и собаки. Поэтому очень важная часть воспитания — научить подросший молодняк избегать встреч с волками. На одном из снимков видно, что самка подошла к маркерному дереву (основание сосны), сюда же поспешили друг за другом котята, и все трое с любопытством изучают сигнальную запаховую метку.