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«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: финал Шредингера

Автор:
Юрий Красавин
167 0
Фото: © кадр из фильма

Мало какой фильм в этом году ждали с таким же нетерпением и одновременно опасением, как стартовавший на этой неделе девятый эпизод «Звездных войн». Авторы называют его грандиозным финалом всей саги, держа фигу в кармане. Лента завершает арку из девяти фильмов, чей сюжет вращался вокруг династии Скайуокеров, но сама франшиза продолжит свое существование. Что ждать от свежего фильма фанатам и обычным зрителям?

Страна, производство: США; кинокомпания Walt Disney Pictures
Жанр: фантастика, приключения, боевик
Режиссер: Джей Джей Абрамс
Актеры: Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек
Продолжительность: 141 минута
Бюджет: 200 миллионов долларов
Возраст: 16+

Сюжет: те же и император

Галактика готовится к решающему сражению. Сопротивление мобилизует остатки своих войск и получает разведданные от таинственного шпиона, затесавшегося во вражеские ряды. Кайло Рен не оставляет попыток переманить Рей на темную сторону. Девушка же продолжает тренироваться и постигать знания джедаев под руководством генерала Леи.

Неожиданно на сцене появляется еще одна фигура — считавшийся погибшим много лет назад император Палпатин. Буквально восставший из мертвых ситх собирается перекроить всю галактику под себя, и у него свои зловещие планы на подающего большие надежды Кайло Рена.

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Съемки: не новое, а заново

Ожесточенные бои за судьбу далекой-далекой галактики развернулись по обе стороны экранов. Пока повстанцы боролись с Первым Орденом, поклонники саги также разделились на два противоборствующих лагеря. Одних устраивает путь, выбранный для «Звездных войн» их новыми хозяевами, другие посчитали, что Disney за несколько лет разрушил наследие Джорджа Лукаса.

Чашу фанатского терпения окончательно переполнили «Последние джедаи». Режиссер Райан Джонсон поступил смело, решившись переписать некоторые каноничные устои саги, чем и навлек на себя гнев многих зрителей. Студию сотрудничество с постановщиком устроило, и Джонсон еще должен вернуться к работе над франшизой в будущем.

Фото: © кадр из фильма

За девятым эпизодом изначально был закреплен режиссер Колин Треворроу, зарекомендовавший себя успешным «Миром Юрского периода». Но Треворроу выбыл из проекта по причине творческих разногласий, и на капитанский мостик вернулся Джей Джей Абрамс, снявший «Пробуждение силы».

Назначение Абрамса также вызывало опасения. Дело в том, что куда менее спорный и более опасливый седьмой эпизод слишком явно заимствовал сюжетные тропы у «Новой надежды», едва не превращаясь в прямой ремейк картины 1977-го года. То же самое режиссер мог провернуть и со «Скайуокер. Восход». Тем более разрекламированное возвращение Палпатина также указывало на то, как сильно Абрамс оглядывается в прошлое.

Тревоги вокруг фильма усугубил еще и слитый в сеть сценарий, достоверность которого подтвердили первые отзывы о фильме. В общем, поводов для страха много, но страх, как известно, ведет на темную сторону силы. Несмотря на все кривотолки, «Скайуокер. Восход» оставался одной из самых ожидаемых картин для миллионов людей по всему миру.

Отзывы и сборы: не те дроиды

Рецензии на «Скайуокер. Восход» получились очень противоречивыми, но нотки разочарования читаются между строк даже в положительных обзорах. Просмотр девятого эпизода подтвердил, что у студийного руководства не было цельного плана на всю новую трилогию, и сменяющие друг друга режиссеры тянули одеяло каждый в свою сторону.

Новый фильм если и не обнуляет, то точно снижает важность своего предшественника. Это подтверждает критик Антон Долин: «Абрамс выводит сагу на центральную дорогу, обрубая многочисленные — хоть и соблазнительные — боковые пути, открытые в предыдущей серии Райаном Джонсоном».

Фото: © кадр из фильма

Строже к картине отнесся Алексей Ионов из «Мира фантастики»: «Яркий, зрелищный, динамичный и безупречный с технической точки зрения фильм страдает от спорных сценарных решений, нулевой мотивации большинства персонажей и отсутствия хоть какого-то объяснения происходящего».

Рейтинг «Скайуокера. Восход» на текущий момент составляет аномально низкие для франшизы 53% на Metacritic и 57% на Rotten Tomatoes. В обоих случаях это сильно меньше, чем было у «Пробуждения силы» и «Последних джедаев».

По мнению аналитиков, прохладные оценки критиков не должны помешать фильму собрать много денег в прокате. За первый уик-энд девятому эпизоду могут покориться 450 миллионов долларов общемировых сборов. Российский «Бюллетень кинопрокатчика» ждет от «Скайуокера» на старте 420 миллионов рублей.

Стоит ли смотреть

Видимо, предчувствуя неладное, глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди аккурат перед выходом «Скайуокера. Восход» сообщила, что полнометражные «Звездные войны» возьмут перерыв на несколько лет и не факт, что в дальнейшем они будут придерживаться формата трилогий. Мол, это накладывает слишком много творческих ограничений. Пожалуй, это разумное решение.

В самом начале картины пилот По (Оскар Айзек), управляя «Соколом тысячелетия», совершает так называемый каскад прыжков — то уходя в гиперпространство, то вновь выныривая из него на несколько секунд, чтобы оторваться от хвоста. Вот и весь фильм — это такой же каскад прыжков. Парад персонажей с неубедительной мотивацией, калейдоскоп стремительно сменяющих друг друга сцен, неаккуратно скрепленных между собой сюжетом, щедрым на рояли в кустах.

Фото: © кадр из фильма

Если вы надеялись получить от девятого эпизода ответы на важные вопросы, то вынуждены вас огорчить. Что-то картина игнорирует вовсе, а на что-то отвечает максимально банальным способом. Несогласованность действий между режиссерами сыграла со «Звездными войнами» злую шутку, и попытки Абрамса залатать дыры, оставленные Джонсоном, только усугубили ситуацию.

В отрыве от контекста «Восход» — это дорогое, технически выверенное кино, полагающееся не только на спецэффекты, но и на богатую мифологию, съемки на натуре, аниматронику, сложные декорации и грим. Только вот даже в полностью снятой на хромакее трилогии приквелов было больше души, чем во всех «диснеевских» новоделах.

Фото: © кадр из фильма

Быть просто вменяемым фильмом в рамках вселенной «Звездных войн» равнозначно приговору. «Скайуокер. Восход» (как отчасти и предыдущие два эпизода) — словно троечник в семье академиков. Он пытается соответствовать своей громкой фамилии, но пока ему удается разве что неумело списывать у своих старших братьев и сестер.

В этом году сразу две франшизы, выпускаемые под патронажем Disney, преодолели важный рубеж. В случае с Marvel «Мстители: Финал» действительно представляются чем-то весомым, обозначающим конец истории. Однако «Скайуокер. Восход» — лишь перевалочный пункт, пит-стоп для монструозной машины, перемалывающей то, что когда-то нам было так дорого.

Тема: Рецензии
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serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

4ekist

[youtube]dv6BIrNTeSs[/youtube]

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.

BETEPAH86

Самому то не смешно, свои дырявые слова повторять......

Uynachalnica

ЦитатаПутин также напомнил, что во время его визита в регион, местные обратились к президенту с просьбой:...