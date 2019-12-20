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Новосибирец снял невероятной красоты видео о производстве «Норникеля»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Вадим Махоров

Известный фотограф и руфер Вадим Махоров из Новосибирска снял зрелищное видео о производстве красноярского «Норникеля» за северным полярным кругом.

«Съёмки проходили три недели за северным полярным кругом, охватить нужно было все главные объекты и города компании, а также красоту природы плато Путорана. Мы вместе с Гошей спускались в шахты глубиной более километра, неделю сидели без какой-либо связи на озере Лама, а на заводах становились свидетелями, как из каменной породы получают медь, драгоценные и редкоземельные металлы. Всё это зрелищно и интересно», — написал Махоров на странице «ВКонтакте».

Махоров стал известен благодаря съемкам с высоты. Он, как руфер, часто делал снимки с самых высоких крыш и памятников мира. Фотограф поднимался на статую Христа в Бразилии и 256-метровый строительный кран небоскреба в Гонконге.

«Норникель» — лидер горно-металлургической промышленности России, один из крупнейших в мире производителей никеля и палладия. Помимо этого, «Норникель» производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу.


Сибирь #Промзона #Видеоновости
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Обсуждение (1)
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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

4ekist

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