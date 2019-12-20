Новосибирец снял невероятной красоты видео о производстве «Норникеля»

Известный фотограф и руфер Вадим Махоров из Новосибирска снял зрелищное видео о производстве красноярского «Норникеля» за северным полярным кругом.

«Съёмки проходили три недели за северным полярным кругом, охватить нужно было все главные объекты и города компании, а также красоту природы плато Путорана. Мы вместе с Гошей спускались в шахты глубиной более километра, неделю сидели без какой-либо связи на озере Лама, а на заводах становились свидетелями, как из каменной породы получают медь, драгоценные и редкоземельные металлы. Всё это зрелищно и интересно», — написал Махоров на странице «ВКонтакте».

Махоров стал известен благодаря съемкам с высоты. Он, как руфер, часто делал снимки с самых высоких крыш и памятников мира. Фотограф поднимался на статую Христа в Бразилии и 256-метровый строительный кран небоскреба в Гонконге.

«Норникель» — лидер горно-металлургической промышленности России, один из крупнейших в мире производителей никеля и палладия. Помимо этого, «Норникель» производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу.