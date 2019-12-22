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Наступил самый короткий день в году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

День зимнего солнцестояния и самый короткий день в году в Северном полушарии наступил в воскресенье, 22 декабря, сообщила Sibnet.ru представитель новосибирского планетария СГУГиТ Виктория Дамм.

День зимнего солнцестояния в этом году пришелся на 22 декабря 11.19 по новосибирскому времени (07.19 мск). В этот день центр Солнца удалилось от небесного экватора к югу на максимальное расстояние. Это соответствует началу астрономической зимы и самому короткому дню в Северном полушарии.

Это самый благоприятный период для наблюдений различных небесных объектов ночного неба, но зимние холода и частая ненастная погода не позволяют проводить полноценных наблюдений.

«В Сибири наступят трескучие морозы, а солнечный день начнет увеличиваться. Но это увеличение будет настолько медленным, что заметно будет только после новогодних праздников», — сказала Дамм.

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Зима #Природа #Космос
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