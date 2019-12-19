Уходящий под воду сибирский ледник сняли из космоса

Ледник Купол Вавилова уходит под воду, превращаясь в ледяной поток, американские исследователи показали превращение на видео, создав модель на основе спутниковых снимков.

Ученые подсчитали, что в море ушло почти все западное крыло ледника — с 2013 года Купол Вавилова потерял 9,5 миллиарда тонн льда, это десятая часть общей массы. С годами ледяной поток будет становиться все сильнее, что может привести к повышению уровня мирового океана.

Ледник Купол Вавилова находится на острове Октябрьской революции архипелага Северная Земля, его сползание в океан в последние годы стало рекордным. Ни один ледник ранее не исчезал с такой невероятной скоростью.

<br>

Исследователи полагают, что ледник уже никогда не сможет вернуть потерянную массу. Сейчас он движется со скоростью примерно 25 метров в день, при этом в последние годы ускорение постоянно росло.