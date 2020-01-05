Бывшим преступникам в Туве дадут бесплатный скот

Глава Тувы Шолбан Кара-оол запустил в 2020 году проект «Новая жизнь» для бывших осужденных, они получат 200 голов скота и должны будут через два года передать такое же количество приплода новым участникам, сообщается на сайте правительства региона.

«Участниками проекта станут отцы многодетных семей не старше 25 лет, отбывшие наказание за преступления средней и небольшой тяжести. Отбор участников будут проводить Советы отцов совместно со старейшинами села. Именно доверие земляков станет решающим фактором. Если участник проекта не справится с условиями конкурса, значит село потеряет право в дальнейшем выдвигать своих кандидатов», — сказал Кара-оол.

По его словам, условия проекта будут жесткими. Средства будут выделяться в рамках социального контракта. участнику дадут 200 голов скота, и этот скот будет государственным. Через два года участник проекта должен будет передать первый приплод в количестве 200 голов новым участникам. И только после этого оставшийся скот перейдет в личную собственность участника проекта.

«Советы отцов, сотрудники Министерства общественной безопасности республики должны будут обеспечить надежный заслон от всех попыток криминализировать работу участников проекта «Новая жизнь», не допустить того, чтобы в новых чабанских хозяйствах создавались условия для противозаконной деятельности. При первых же таких попытках должен рассматриваться вопрос о продолжении участия того или иного человека в данном проекте», — сказал Кара-оол.