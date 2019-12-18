Фотоловушки установят на свалках в Бурятии

Власти Улан-Удэ придумали, как бороться с несанкционированными свалками на территории города. Любителей выбрасывать мусор в запрещенных местах поймают с помощью фотоловушек, сообщила пресс-служба комитета городского хозяйства мэрии.

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«В местах сброса мусора и крупных несанкционированных свалок установлено 15 фотоловушек. Скрытая установка, автономная работа и высокое разрешение съемки позволяют фиксировать автомобили и водителей, которые незаконно вывозят мусор», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Данные фотоловушек будут отрабатывать вместе с полицией, а когда виновника найдут, выпишут штраф. Жители города заплатят от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 10 до 20 тысяч, юридические — от 50 до 100 тысяч рублей.

В комитете городского хозяйства назвали фотоловушки удобными: они компактны и незаметны, их удобно перемещать, меняя место съемки. В Бурятии ранее успешно провели эксперимент по использованию фотоловушек для поимки черных лесорубов.