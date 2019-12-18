Власти Кузбасса опровергли выдачу продуктовых карт вместо зарплаты

Работники шахты «Заречная» в Кузбассе, перед которыми у предприятия долг по зарплате, получили продуктовые карты не в счет погашения долга, а в качестве новогодних подарков, сообщил замгубернатора Кемеровской области Андрей Панов.

Местные СМИ и социальные сети распространили информацию, что задолженность по зарплате перед работниками «Заречной» начали гасить продуктовыми картами сети магазинов «Ярче!».

Заместитель губернатора пояснил, что профсоюзы угольщиков на шахтах «Заречная», «Алексиевская» и участке «Октябрьский» заменили ежегодный новогодний набор на подарочные сертификаты.

«В этом году было принято решение заменить (наборы) сертификатами супермаркетов "Ярче!" номиналом 1000 рублей, сеть которых широко представлена в Полысаево и Ленинске-Кузнецком. Никакого отношения к заработной плате эти карточки не имеют», — написал Панов в Instagram.

По его данным, в профсоюзах состоят порядка 2 тысяч человек.

Проблемы с выплатой зарплаты возникли в этом году на шахтах «Алексиевская» и «Заречная». Предприятия добывают уголь энергетических марок, цены на которые значительно упали. Угольная компания «Заречная» находится в процедуре банкротства. Сроки полного погашения долга по зарплате постоянно сдвигаются. Сейчас называется дата 25 декабря.