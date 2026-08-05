Раскрыта реальная причина ночных кошмаров

Пугающие сны несут полезную функцию — они помогают мозгу обрабатывать стресс и снижать эмоциональное напряжение. Однако при сильных переживаниях защитный механизм вызывает кошмары, выяснили ученые Монреальского университета.

Мозг повторно «проигрывает» эмоционально тяжелые события во время быстрого сна (REM-фазы). В этот период активизируется миндалевидное тело — эта область отвечает за обработку страха.

Мышцы при этом остаются расслабленными, поэтому человек безопасно переживает тревожные ситуации во сне. Многократное столкновение со страхом постепенно снижает его интенсивность.

Если же стресс оказывается слишком сильным, мозг не успевает справиться с эмоциональной нагрузкой. Тогда обычные тревожные сновидения превращаются в кошмары, которые могут вызывать резкое пробуждение и чувство паники.

Для борьбы с повторяющимися кошмарами специалисты применяют терапию репетиции мысленных образов. Человеку предлагают изменить сюжет страшного сна, придумав для него благополучный финал.

Необходимо регулярно мысленно проигрывать новую версию перед сном, после чего кошмар теряет свою силу. Отмечается, что эффективность такого подхода подтверждена несколькими клиническими исследованиями.