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Спрос на наличные в России достиг максимума

Источник:
Sibnet.ru
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Деньги
Фото: © Sibnet.ru

Объем наличных денег в обращении в России по итогам июля вырос на 643,4 миллиарда рублей, это максимальный месячный прирост с начала 2026 года, свидетельствуют данные Центробанка России.

Показатель по сравнению с июнем вырос на 43,1%. В январе объем наличных сократился на 386,2 млрд рублей, однако уже с февраля он начал постепенно увеличиваться.

Согласно статистике регулятора, в целом за период с февраля по июль объем наличных денег в обращении вырос на 2 триллиона 547 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что рост наличных объясняется сразу несколькими факторами, среди которых частые сбои и отключения мобильного интернета, что делает безналичный расчет недоступным.

Кроме этого, граждане традиционно активно снимают наличные деньги в летний сезон для поездок внутри страны и расходов на отдых.

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