Казахстан начал масштабную переброску войск

Переброска вооружения, военной техники и личного состава началась в Казахстане в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям, сообщило Минобороны страны.

Войска в августе и сентябре будут перебрасывать железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами, а также с использованием фронтовой и армейской авиации. Учения пройдут на полигонах по всей территории страны.

Военные во время маневров отработают взаимодействие различных видов и родов войск на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве, отмечается в сообщении. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

Минобороны также напомнило, что за распространение заведомо ложной информации и публикацию недостоверных сведений предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.