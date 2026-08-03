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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Казахстан начал масштабную переброску войск

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России (вертолет)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Переброска вооружения, военной техники и личного состава началась в Казахстане в рамках подготовки к стратегическим командно-штабным учениям, сообщило Минобороны страны.

Войска в августе и сентябре будут перебрасывать железнодорожными эшелонами, автомобильными колоннами, а также с использованием фронтовой и армейской авиации. Учения пройдут на полигонах по всей территории страны.

Военные во время маневров отработают взаимодействие различных видов и родов войск на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве, отмечается в сообщении. Ведомство призвало граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

Минобороны также напомнило, что за распространение заведомо ложной информации и публикацию недостоверных сведений предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Казахстана.

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pepelmetal

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