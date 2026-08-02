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Наука определила срок конца света

Источник:
Daily Mail
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Конец света
Фото: © Magnific.com/

Земля станет непригодной для жизни через 1,8 миллиарда лет, рассчитали ученые Университета Колорадо в Боулдере и компании Blue Marble Space из Сиэтла.

По мере старения Солнца его светимость будет увеличиваться. Температура на Земле станет расти, а содержание углекислого газа, необходимого растениям для фотосинтеза, снижаться. В итоге это приведет к исчезновению растительности, приводит Daily Mail отчет ученых.

Расчеты показали, что растительная биосфера Земли способна просуществовать около 1,8 млрд лет. Это значительно больше, чем предполагалось в ряде предыдущих исследований.

После этого Земля, как ожидается, начнет терять свои океаны и станет непригодной для жизни из-за дальнейшего увеличения светимости Солнца.

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Исследователи не исключили, что в растения теоретически могут приспособиться к новым условиям, а жизнь — распространиться в верхние слои атмосферы и даже за пределы Земли.

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