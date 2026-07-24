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День ВМФ в Петербурге второй год подряд пройдет без парада

Источник:
РБК
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День ВМФ
Фото: © пресс-служба президента России

Главный военно-морской парад в Петербурге в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) не состоится второй год подряд. следует из опубликованной Смольным программы праздничных мероприятий.

Правительство города опубликовало план мероприятий, посвященных Дню ВМФ. Парад и праздничный салют в опубликованную Смольным праздничную программу не вошли, приводит РБК содержание документа.

День Военно-морского флота в 2026 году отмечается 26 июля, так как этот праздник традиционно приходится на последнее воскресенье месяца.

Парад проводится в Петербурге с 2017 года после указа президента о возрождении этой традиции.

В 2025 году парад отменили впервые с момента его проведения в современном формате. Тогда также были отменены салют и прохождение колонн маломерных судов.

В Кремле решение объяснили соображениями безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена связана с «общей обстановкой» и тем, что «безопасность превыше всего».

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Оборона #Армия #Военная политика
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