День ВМФ в Петербурге второй год подряд пройдет без парада

Главный военно-морской парад в Петербурге в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) не состоится второй год подряд. следует из опубликованной Смольным программы праздничных мероприятий.
Правительство города опубликовало план мероприятий, посвященных Дню ВМФ. Парад и праздничный салют в опубликованную Смольным праздничную программу не вошли, приводит РБК содержание документа.
День Военно-морского флота в 2026 году отмечается 26 июля, так как этот праздник традиционно приходится на последнее воскресенье месяца.
Парад проводится в Петербурге с 2017 года после указа президента о возрождении этой традиции.
В 2025 году парад отменили впервые с момента его проведения
в современном формате. Тогда также были отменены салют и прохождение колонн
маломерных судов.
В Кремле решение объяснили соображениями безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отмена связана с «общей обстановкой» и тем, что «безопасность превыше всего».