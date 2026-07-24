Сбербанк прекратит обслуживать часть карт Visa

Сбербанк с сентября прекратит обслуживать неактивных банковских валютных карты Visa, сообщила пресс-служба банка.

Ранее клиенты банка получили СМС о завершении обслуживания валютных и мультивалютных карт этой международной платежной системы с 1 сентября. Им рекомендовалось перевести остаток средств на другие счета.

«Сбербанк не прекращает обслуживание клиентов с мультивалютными счетами», — заверили РИА Новости в банке.

В пресс-службе отметили, что «рассылка касалась исключительно неактивных валютных карт с нулевыми остатками, которыми клиенты длительное время не пользовались, а также мультивалютных карт, функционал которых больше не поддерживается».

Там добавили, что все средства полностью сохранены и доступны, подчеркнув, что изменения не затрагивают обслуживание действующих мультивалютных и валютных счетов.