Госдума утвердит срочные меры по стабилизации топливного рынка

Госдума во вторник, 21 июля в срочном порядке рассмотрит предложения правительства России по стабилизации топливного рынка, гарантирующие выгодность ввоза топлива и сдерживание цены внутри страны, сообщила пресс-служба ГД.

Выпуск топлива в России снижен в результате украинских атак на НПЗ, заявил ранее вице-премьер Александр Новак. Власти на этом фоне ввели запрет на экспорт бензина и дизеля, в июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов в страну.

Нововведения предусматривают специальный демпфер на топливо, чтобы цены внутри страны не колебались в зависимости от изменений мировых цен. Компании, импортирующие дизельное топливо в Россию, будут получать государственные выплаты. Это должно сбить дефицит и сделать ввоз зарубежного дизеля выгодным.

Производство высокооктанового бензина (АИ-92 и выше) путем смешивания прямогонного бензина с другими компонентами признается полноценным производством. Такие компании получат право на налоговые вычеты по акцизам и демпферные выплаты, что расширит объемы легального выпуска.

Продлевается жесткий запрет на вывоз бензина и дизеля из РФ, а экспорт авиакеросина заблокирован до 30 ноября 2026 года.

Вводится лимит суточного роста котировок на топливо на уровне 0,01% для борьбы со спекулятивным разгоном цен внутри торговых сессий.

Запускается система прямых договоров между крупными нефтяными компаниями и региональными властями в обход биржевых перекупщиков.