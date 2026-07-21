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Госдума утвердит срочные меры по стабилизации топливного рынка

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС
Фото: © Sibnet.ru

Госдума во вторник, 21 июля в срочном порядке рассмотрит предложения правительства России по стабилизации топливного рынка, гарантирующие выгодность ввоза топлива и сдерживание цены внутри страны, сообщила пресс-служба ГД.

Выпуск топлива в России снижен в результате украинских атак на НПЗ, заявил ранее вице-премьер Александр  Новак. Власти на этом фоне ввели запрет на экспорт бензина и дизеля, в июле начнутся импортные поставки нефтепродуктов в страну.

Нововведения предусматривают специальный демпфер на топливо, чтобы цены внутри страны не колебались в зависимости от изменений мировых цен. Компании, импортирующие дизельное топливо в Россию, будут получать государственные выплаты. Это должно сбить дефицит и сделать ввоз зарубежного дизеля выгодным.

Производство высокооктанового бензина (АИ-92 и выше) путем смешивания прямогонного бензина с другими компонентами признается полноценным производством. Такие компании получат право на налоговые вычеты по акцизам и демпферные выплаты, что расширит объемы легального выпуска.

Продлевается жесткий запрет на вывоз бензина и дизеля из РФ, а экспорт авиакеросина заблокирован до 30 ноября 2026 года.

Вводится лимит суточного роста котировок на топливо на уровне 0,01% для борьбы со спекулятивным разгоном цен внутри торговых сессий. 

Запускается система прямых договоров между крупными нефтяными компаниями и региональными властями в обход биржевых перекупщиков.

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Жизнь #Законы #Недра и ТЭК
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