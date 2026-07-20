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Владельцев BMW признали худшими водителями

Источник:
Sibnet.ru
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Владельцы BMW чаще всего попадают в аварии
Фото: fourbyfourblazer / CC BY 2.0

Владельцы BMW чаще всего попадают в аварии и нарушают правила на дорогах США, выяснили аналитики сервиса LendingTree, которые изучили страховые данные за 2025 год.

На долю владельцев BMW приходится 44,9 инцидента на тысячу водителей. Второе место занял Ram с результатом 44,7. Tesla заняла третью строчку с показателем 42,8. В число брендов с высоким уровнем нарушений также попали Volkswagen, Mazda, Lexus, Infiniti, Hyundai и Toyota.

По числу ДТП лидирует Tesla — порядка 27 аварий на тысячу водителей. В топе также Ram и Subaru. По вождению в нетрезвом виде чаще других попадались водители BMW — более трех случаев на тысячу владельцев.

Исследователи отмечают, что мощные автомобили с высокой динамикой нередко провоцируют агрессивный стиль вождения, в итоге это увеличивает количество нарушений.

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