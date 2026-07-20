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Климатолог предсказала температурные рекорды в 2027 году

Источник:
РИА Новости
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Жара, фонтан
Жара, фонтан
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сильный прогрев поверхности моря на планете и пик климатического феномена Эль-Ниньо могут привести к глобальному температурному рекорду в 2027 году, рассказала австралийский климатолог Андреа Тащетто.

«Глобальная температура поверхности моря сейчас очень высокая, и май 2026 года стал рекордно теплым по глобальной температуре поверхности моря за всю историю наблюдений» — сказала климатолог в интервью РИА Новости. 

По ее словам, Эль-Ниньо после пика обычно повышает глобальную среднюю температуру, в том числе за счет ее роста в тропической части Северной Атлантики и Индийского океана.

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«Поэтому не будет удивительным, если в следующем году будет установлен новый глобальный температурный рекорд», — — отметила эксперт.

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. 

Такое потепление меняет взаимодействие океана и атмосферы и может запускать цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах повышается вероятность засухи, в других — более влажных условий и сильных осадков.

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