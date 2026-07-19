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Иран атаковал базы США в Кувейте

Источник:
Mehr
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Армия Ирана
Фото: Vahid Reza Alaei / CC BY 4.0

Иран атаковал базы США в Кувейте в ответ на удары по иранским городам, сообщило со ссылкой на вооруженные силы исламской республики агентство Mehr.

Иранские военные атаковали склады боеприпасов и радары ПВО, расположенные на двух американских базах на территории эмирата, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что вооруженные силы США нанесли удары по иранским городам Бендер-Аббас, Сирик, Хаджиабад и по острову Кешм в Ормузском проливе.

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.

В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.


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Оборона #Армия #Конфликты
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