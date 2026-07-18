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Кандидатов на выборы в Госдуму выдвинули 11 партий

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума РФ
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Центризбирком России заверил списки всех 11 политических партий, которые выдвинули своих кандидатов на выборы депутатов Госдумы девятого созыва, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

ЦИК заверил списки кандидатов от партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Яблоко», Партии пенсионеров, «Коммунисты России», «Родина», «Партия прямой демократии» и «Зеленые».

17 июля ЦИК зарегистрировал федеральный список кандидатов на выборы Госдумы девятого созыва от КПРФ. Партия стала первой, кто зарегистрировал федеральный список кандидатов на предстоящие выборы. Последним был заверен список от экологической партии «Зеленые».

Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трех дней подряд — с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования в сентябре 2026 года планируется заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

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Удавиков

была страна, в которой бесплатно давали жильё, эх...

dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

dimans1000

Такая повозка за 4 млн, безумие просто

_ASUS__

украина про славянск песню никакую не делала на вроде фортеци бахмут не в курсе ?