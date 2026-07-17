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Умерла вдова ведущего КВН Светлана Маслякова

Источник:
Sibnet.ru
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Светлана Маслякова
Светлана Маслякова
Фото: © vk.ru/kvnofficial

Умерла вдова бывшего руководителя КВН Александра Маслякова и режиссер клуба Светлана Маслякова, сообщила в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба Международного союза КВН.

«Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН», — говорится в сообщении.

Ей было 78 лет. Светлана Маслякова более полувека была супругой Александра Маслякова. После окончания школы в 1966 году она пришла на Центральное телевидение ассистентом режиссера, а в 1971 году они с Масляковым поженились.

Впоследствии Светлана Маслякова работала режиссером КВН и участвовала в подготовке программ клуба. В 1980 году у супругов родился сын Александр Масляков-младший. Он окончил МГИМО, а затем стал ведущим КВН.

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Удавиков

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dimans1000

Ерунда всё это, надо под землю прятать хранилища

Egorka72

Жильё недоступно, медицина недоступна, образование тоже, продукты в магазинах тоже становятся недоступными........

_ASUS__

украина про славянск песню никакую не делала на вроде фортеци бахмут не в курсе ?