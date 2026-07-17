Жителей США поразила «взрывная диарея» — по данным американских Центров по контролю заболеваний, с 1 мая 2026 года зарегистрировано почти 7 тысяч случаев заболевания в 34 штатах.

Медики выяснили, что речь идет о крупнейшей в истории вспышки цистоспороза — кишечной инфекции, вызываемой паразитом Cyclospora, пишет The Guardian. Источником вспышки стал салат-айсберг из Мексики.

Он поставлялся в популярные в США рестораны Taco Bell в пяти штатах — Мичигане, Огайо, Западной Виргинии, Кентукки и Индиане. Сеть ресторанов уже изъяла из поставок продукцию проблемного поставщика.

Цистоспороз передается через зараженную пищу или воду. Симптомы включают «взрывную диарею», потерю аппетита и слабость. Заболевание лечится антибиотиками, в некоторых случаях на полное выздоровление требуется несколько недель.