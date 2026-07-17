НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

АЗС начали распродавать в России

Источник:
«Известиям»
206 1
АЗС
Фото: © Sibnet.ru

Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу, за последний месяц размещено свыше 150 подобных объявлений.

Причиной продажи АЗС стало ухудшение финансового состояния , в том числе долги, рассказали «Известиям» владельцы заправок.

За последний месяц было размещено свыше 150 объявлений. В том числе такие объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах.

Стоимость предлагаемых объектов варьируется от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от места расположения, оборудования, а также срока работы станции и наличия франшизы. Например, в Уфе за 350 миллионов рублей выставлена на продажу сеть из 13 заправок.

на продажу выставлены АЗС и у крупных российских нефтяных компаний. Так, на сайте «Газпрома» к реализации непрофильных активов отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Их собственником указано ООО «Газпром сеть АЗС».

Еще по теме
Российский регион ввел электронные очереди на АЗС
Альфа-Банк запустил карту наличия топлива на АЗС
Россияне бросились скупать топливные карты
Иран полностью закрыл Ормузский пролив
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Путин пригрозил Украине «зеркалом»
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
Маркетплейсы изменят правила продажи товаров
Российские войска начали заходить в Славянск
Обсуждение (1)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
От депрессии до биполярки: психиатр назвал любимые «самодиагнозы»
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Самое обсуждаемое
33
После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм
28
ФСБ сорвала украинский удар по российским военным аэродромам
26
Три сотни дронов атаковали 15 регионов России
19
Омичей оштрафуют за съемку атаки беспилотников на НПЗ
16
По меньшей мере 10 тыс. человек погибли от жары в Европе