АЗС начали распродавать в России

Владельцы частных АЗС в России начали активно выставлять их на продажу, за последний месяц размещено свыше 150 подобных объявлений.

Причиной продажи АЗС стало ухудшение финансового состояния , в том числе долги, рассказали «Известиям» владельцы заправок.

За последний месяц было размещено свыше 150 объявлений. В том числе такие объекты продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской, Оренбургской областях и других регионах.

Стоимость предлагаемых объектов варьируется от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от места расположения, оборудования, а также срока работы станции и наличия франшизы. Например, в Уфе за 350 миллионов рублей выставлена на продажу сеть из 13 заправок.

на продажу выставлены АЗС и у крупных российских нефтяных компаний. Так, на сайте «Газпрома» к реализации непрофильных активов отнесены АЗС в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Их собственником указано ООО «Газпром сеть АЗС».