Российские войска начали заходить в Славянск

Российские подразделения, сражающиеся в Красном Лимане, добрались до окрестностей Славянска и начали заходить в него, сообщил замкомандира 9-го инженерно-саперного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Гагарин.

«Уже добрались до окрестностей Славянска. Там противник подготовил дороги, прикрыл сетями. Мы уже нашли участки, где можно туда заходить, и планомерно ежедневно уничтожаем от двух до пяти единиц техники», — сказал офицер РИА Новости

По его словам, сейчас основные усилия армии направлены на то, чтобы сковывать движение подразделений ВСУ и минировать дороги. Украинские войска отодвинулись от Красного Лимана, российские военные контролируют эту территорию и заходят противнику в тыл, уточнил он.

Славянск расположен в северной части ДНР. Он образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Она играет ключевое значение для ВСУ как транспортно-логистический узел и укрепрайон в Донбассе.



В Красном Лимане же находится важный транзитный железнодорожный узел, и его освобождение поможет развить наступление на Славянск и Краматорск.