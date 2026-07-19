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Как распознать аллергию на солнце

Источник:
«Газета.ру»
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Пляж
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Зуд, сыпь, покраснение или жжение на коже после пребывания на солнце указывают на фотодерматоз, который в народе известен как аллергия на солнце, рассказала врач-дерматолог Елизавета Шухман.

«Классическая картина выглядит так. После пребывания на солнце — чаще всего через несколько часов или на следующие сутки — на открытых участках кожи появляются покраснение, мелкая сыпь в виде узелков или пузырьков, иногда сливающихся в бляшки», — цитирует «Газета.ру» дерматолога.

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Все это, по ее словам, сопровождается выраженным зудом, иногда жжением. Характерная особенность: чаще всего страдают грудь, зона декольте, тыльные поверхности кистей, предплечья, шея. «При этом лицо, как правило, остается чистым — там уже привыкшая к солнцу кожа», — объяснила врач.

При появлении симптомов важно уйти с солнца, если зуд и покраснение выражены, можно принять антигистамины, а если сыпь обширная или появилась впервые, то важно обратиться к врачу. В качестве профилактики можно использовать солнцезащитные кремы.

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