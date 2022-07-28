Остаться красивым: секреты летнего ухода за кожей

Лето — самый опасный период для кожи. Постоянное пребывание на солнце приводит к ожогам, морщинам, пигментным пятнам и другим проблемам. Что делать, чтобы сохранить красоту и молодость?

Помнить о защите

«Не выходите из дома без солнцезащитного средства, даже в офисе, даже в пасмурный день. Только SPF защитит вашу кожу от вредоносного ультрафиолета, пигментных пятен, преждевременного старения», — сказала Sibnet.ru дерматовенеролог клиники «Здравица» Елена Железко.

Кремы с SPF-фактором содержат набор компонентов, которые создают на коже защитный барьер от длинных (UVA) и средних (UVB) ультрафиолетовых лучей.

Лучи группы В воздействуют поверхностно и вызывают ожоги, а излучение группы А проникает глубже, вызывает фотостарение и провоцирует меланому. Чем выше число, указанное рядом с обозначением SPF, тем сильнее защита.

Надо помнить и про кожу головы — солнечный ожог в этой области не только болезненный, но и может привести к длительным проблемам с кожей и даже потере волос.

Волосы под воздействием солнечных лучей теряют пигмент и подвержены сухости. Поэтому стоит использовать средства с SPF-фактором (шампуни, бальзамы, несмываемые спреи), носить головной убор.

Кожа рук получает значительное количество солнечного излучения. Поэтому надо особенно тщательно ухаживать за руками, использовать увлажняющие кремы после каждого контакта с водой.

Что касается лица, то эксперт посоветовала обязательно носить солнцезащитные очки, чтобы защитить нежную кожу вокруг глаз и снизить риски преждевременного старения и появления морщин.



Также врач порекомендовала заменить способ удаления нежелательных волос. Вместо бритвы перейти, например, на восковые полоски или крем для эпиляции, чтобы кожа меньше травмировалась в потенциально опасный период.



Чистить и увлажнять

Сухой летний воздух мегаполиса редко бывает чистым, мельчайшие частички пыли забивают поры, мешая коже дышать и часто вызывая воспаления. Основные принципы ухода в летний период — очищение и увлажнение.

Если кожа жирная или смешанного типа, лучше отказаться от пудры и других маскирующих средств. Для удаления пота дерматовенеролог советует использовать бумажные или матирующие салфетки.

«Регулярно проводите очищение кожи средствами с антибактериальными компонентами. Один или два раза в неделю используйте мягкие энзимные пудры для очищения, откажитесь от грубых скрабов, спиртосодержащих лосьонов, кислот», — отметила Железко.

#Потребитель Как выбрать правильные солнечные очки

Также она посоветовала обладателям жирной кожи лица использовать легкие увлажняющие лосьоны, тонеры, сыворотки, наносить два-три раза в неделю увлажняющие маски, не забывать про увлажняющие кремы на ночь — в это время клетки кожи особенно восприимчивы к полезным веществам.

Если кожа сухая, стоит отказаться от увлажняющих средств, содержащих спирт, и умываться прохладной водой вместо горячей. При выборе крема ориентироваться на питательные и успокаивающие компоненты.

К успокаивающим и противовоспалительным относят такие компоненты в кремах, как керамиды, пантенол, центелла, ниацинамид, аллантоин.

Если надо напитать кожу, то следует искать в составе гиалуроновую кислоту, экстракт алоэ и глицерин, сквалан и натуральные масла.

Лучше, если в летний период для лица будет сразу несколько кремов. Например, специальный для кожи вокруг глаз – тот же, что и для лица, не подойдет, поскольку кожа век тонкая, для нее требуются более легкие по структуре средства.

«Уделяйте особое внимание зоне декольте, защищайте ее также тщательно, как и лицо, кожа здесь тонкая и сухая, а значит, страдает больше, чем кожа лица», — добавила врач.