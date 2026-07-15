Российский регион ввел электронные очереди на АЗС

Власти Забайкальского края в рамках эксперимента внедрили на АЗС систему электронной очереди для водителей с QR-кодами.

На старте тестирование системы ведется в Чите, сообщила пресс-служба краевого министерства ЖКХ. Ведомство уточнило, что соответствующий QR- код можно получить через мессенджер «Макс».

«Это удобно, ведь позволяет избавиться от лишней регистрации на сторонних ресурсах», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что QR-коды на заправку позволят избежать перепродаж места в очереди, так как разрешения на заправку топливом привязываются к учетной записи в «Макс».

Ведомство рассчитывает, что система электронной очереди позволит «обеспечить честное распределение топлива» среди населения.