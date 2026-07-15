«Роскосмос» и NASA договорились о продлении работы МКС

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«Роскосмос» и NASA договорились о продлении работы Международной космической станции, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«Договорились о трех основных вещах. Первое — продление совместной работы МКС до 2030 года», — приводит РИА Новости слова Баканова, сказанные им на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-29» к станции.
До этого времени будут выполняться и полеты интегрированных экипажей на российских и американских кораблях. А после стороны продолжат координацию и обмен техническими аспектами национальных орбитальных станций.
Речь идет об общих стандартах, которые можно будет использовать для станций обеих стран, пояснил глава NASA Джаред Айзекман.