НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

После встречи с Зеленским умер американский русофоб Линдси Грэм

Источник:
РБК
275 2
Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм
Президент Украины Владимир Зеленский и сенатор США Линдси Грэм
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Главный американский русофоб, сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) умер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил его офис.

«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался в результате непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит о уединении в этот невероятно трудный период», — приводит РБК сообщение офиса сенатора.

По данным американских СМИ, сотрудники скорой помощи прибыли к дому Грэма на вызов об «остановке сердца».

Линдси Грэму был 71 год. Он был сенатором от штата Южная Каролина (с января 2003 года). Накануне, 11 июля, он посетил Украину, осмотрел завод оборонной компании SkyFall и встретился с Зеленским.

Грэм был давним и яростным противником России и преданным сторонником Украины. Он был автором законопроекта об «адских санкциях» (bill from hell) против России, которые, по его мнению, должны были сокрушить российское государство и ударить по его союзникам.

Известны слова Грэма: «русские умирают» — «мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

В феврале 2024 года Росфинмониторинг добавил сенатора в перечень экстремистов и террористов.

Еще по теме
МИД России назвал условия для диалога с НАТО
Новый верховный лидер Ирана пообещал мстить США за смерть отца
Трамп пригрозил Ирану ракетным ударом в случае покушения на него
Зеленский создал спецкомандование для дальнобойных ударов по России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Володин пожаловался на низкие зарплаты депутатов и пообещал премии
«ГдеБЕНЗ» снова столкнулся с проблемами
Генсек НАТО обратился к России
Трамп заявил, что удары по России помогут заключить мир
Обсуждение (2)
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Психиатр о том, какие надуманные диагнозы больше нравятся людям
Когда переходить на «ты» с коллегами
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
«Рука Бога» и космический гриб: 25 поразительных фото космоса
Топ комментариев

Maniac.

Ох эти чиновнки... А сам почему в выходные не работаешь? - КПД слабый?

andrei703333

Просто идиоты во власти, хотят чтобы корейцы за копейки работали и показывали высокий КПД... Да за эти...

Uynachalnica

"При этом, по его словам, в России сейчас есть достаточно мощностей для переработки топлива. Страна обеспечена...

колобок11

Только и думают, как бы нашими деньгами себе карманы набить.