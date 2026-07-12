Главный американский русофоб, сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) умер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил его офис.

«Вечером в субботу, 11 июля, сенатор США Линдси Грэм скончался в результате непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма ценит молитвы в это время и просит о уединении в этот невероятно трудный период», — приводит РБК сообщение офиса сенатора.

По данным американских СМИ, сотрудники скорой помощи прибыли к дому Грэма на вызов об «остановке сердца».

Линдси Грэму был 71 год. Он был сенатором от штата Южная Каролина (с января 2003 года). Накануне, 11 июля, он посетил Украину, осмотрел завод оборонной компании SkyFall и встретился с Зеленским.

Грэм был давним и яростным противником России и преданным сторонником Украины. Он был автором законопроекта об «адских санкциях» (bill from hell) против России, которые, по его мнению, должны были сокрушить российское государство и ударить по его союзникам.

Известны слова Грэма: «русские умирают» — «мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

В феврале 2024 года Росфинмониторинг добавил сенатора в перечень экстремистов и террористов.